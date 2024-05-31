iPhone 13 подешевел в России на треть

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 снизилась до 50 тысяч рублей

Представленный в 2021 году смартфон Apple рекордно подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа обратили внимание, что в конце мая iPhone 13 оказался доступен за 55 тысяч рублей, у ряда продавцов аппарат можно приобрести за 50 тысяч рублей. На старте продаж он стоил 80 тысяч рублей. Таким образом, стоимость гаджета снизилась примерно на треть.

«Смартфон iPhone 13 считается одним из любимчиков россиян. В частности, он попал в топ-10 продаваемых гаджетов в 2023 году. Фанаты Apple выбирают его за узнаваемый дизайн с "классической" челкой, производительную начинку и низкую цену», — описали популярное устройство журналисты издания.

Аппарат имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти. Смартфон оснащен двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый с поддержкой записи 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Устройство получило аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что доступный смартфон Apple с большим дисплеем iPhone 15 Plus подешевел на российском рынке. Если на старте продаж он стоил около 140 тысяч рублей, то к концу мая подешевел до 84 тысяч рублей.