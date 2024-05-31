Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:19, 31 мая 2024Наука и техника

iPhone 13 подешевел в России на треть

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 снизилась до 50 тысяч рублей

Фото: Mike Segar / Reuters

Представленный в 2021 году смартфон Apple рекордно подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа обратили внимание, что в конце мая iPhone 13 оказался доступен за 55 тысяч рублей, у ряда продавцов аппарат можно приобрести за 50 тысяч рублей. На старте продаж он стоил 80 тысяч рублей. Таким образом, стоимость гаджета снизилась примерно на треть.

«Смартфон iPhone 13 считается одним из любимчиков россиян. В частности, он попал в топ-10 продаваемых гаджетов в 2023 году. Фанаты Apple выбирают его за узнаваемый дизайн с "классической" челкой, производительную начинку и низкую цену», — описали популярное устройство журналисты издания.

Аппарат имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти. Смартфон оснащен двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый с поддержкой записи 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Устройство получило аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что доступный смартфон Apple с большим дисплеем iPhone 15 Plus подешевел на российском рынке. Если на старте продаж он стоил около 140 тысяч рублей, то к концу мая подешевел до 84 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Сообщника разведчиков, убивших девушку в ЛНР, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали

      Александра Петрова уличили в звездной болезни

      Ведущая «Дома-2» рассказала о поездках в больницу к Заворотнюк

      Зеленский нашел главного врага Украины

      Дрон ВСУ атаковал работавший в поле КамАЗ и взорвался в российском регионе

      Россиянка опознала в избитом ветеране СВО расчленителя своей 16-летней дочери

      В России оценили перспективы возврата к прежней торговле с Европой

      На российской границе задержали пятерых иностранцев

      В СЖР ответили на желание фонда Клуни добиться ареста журналистов из России в ЕС

      Россиянкам назвали визуально старящие прически

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше