Посол прокомментировал ограничение Польшей передвижения российских дипломатов

Посол РФ: ограничение Польшей передвижения дипломатов некритично осложнит работу

Ограничение Польшей передвижения российских дипломатов осложнит работу дипмиссии, но не критично. Так прокомментировал введенные польским МИД меры посол России в Варшаве Сергей Андреев, передает ТАСС.

«Это создаст определенные неудобства, они не будут носить критического характера», — отметил дипломат, добавив, что с российской стороны последуют зеркальные меры.

27 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал планы Варшавы ограничить передвижение по своей стране дипломатов из России. Он уточнил, что целью данных мер является борьба с саботажем, в причастности к которому Варшава обвиняет Москву.

Несколько дней спустя посольство России в Польше получило ноту об ограничениях на передвижение дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в документе нет никаких разъяснений по поводу вводимых мер.