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18:32, 31 мая 2024Забота о себе

Постоянную головную боль назвали главным симптомом смертельно опасной болезни

Невролог Лешке: постоянная головная боль может быть симптомом опухоли мозга

Фото: Unsplash

Постоянная головная боль может быть признаком опухоли мозга, предупредила невролог Елена Лешке. Симптомы развития смертельно опасной болезни врач назвала в Telegram-канале клиники «Схема лечения».

Невролог обратила внимание, что головная боль — один из главных симптомов опухоли мозга, но в то же время она может быть вызвана и другими причинами, например гриппом, высоким давлением, стрессом и усталостью. При этом, по словам врача, есть ряд характерных особенностей боли, указывающих на развивающееся новообразование.

Лешке подчеркнула, что при опухоли мозга головная боль не утихает даже после приема сильных анальгетиков и зачастую активно проявляется ночью или утром и может провоцировать тошноту и рвоту.

Головные боли, усиливающиеся при кашле, чихании или физической активности. Боли, сопровождающиеся изменениями в зрении, слухе, запахе, вкусе или координации движений. Боли, сопровождающиеся судорогами, изменениями в памяти, настроении или поведении. Все это признаки роста опухоли

Елена Лешкеневролог

Невролог призвала немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении подобных симптомов у себя или близких, так как ранее обнаружение опухоли повышает шансы на выздоровление.

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      Вера Владзиевская
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