Провальное выступление Орбакайте в Монако объяснили

Рудченко: выступление Орбакайте в Монако провалилось из-за условий площадки

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил выступление певицы Кристины Орбакайте в Монако. Его слова приводит онлайн-журнал «Страсти».

По мнению медиаменеджера, провальным концерт исполнительницы стал из-за неподготовленной площадки. «Собрали оборудование из того, что было, и какой-то минимальный комплект поставили. По Кристине Орбакайте видно, что поет на износ. То есть ей некомфортно, она себя плохо слышит. Вот она кричит в микрофон», — сказал он, при этом подчеркнув, что подобное «непозволительно для артиста подобной величины».

Рудченко предположил, что Орбакайте согласилась на выступление ради хорошего гонорара.

Ранее Павел Рудченко оценил перспективы покинувшей Россию группы «Каста». Медиаменеджер заявил, что участников музыкального коллектива ожидает незавидное будущее.