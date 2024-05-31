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13:09, 31 мая 2024Россия

Путин предложил кандидата на пост главы Самарской области

Путин предложил первому заму тульского губернатора возглавить Самарскую область
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил первому заместителю губернатора Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарой, с Самарской областью», — сказал президент.

31 мая губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку спустя восемь месяцев после своего переизбрания. По его словам, регион достиг целей, поставленных шесть лет назад.

Затем РБК со ссылкой на близкие к администрациям регионов источники сообщило, что Федорищев может стать основным кандидатом на пост временно исполняющего обязанности главы Самарской области. В случае своего назначения 34-летний Федорищев станет самым молодым из действующих российских губернаторов.

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