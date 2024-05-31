Путин предложил кандидата на пост главы Самарской области

Путин предложил первому заму тульского губернатора возглавить Самарскую область

Президент России Владимир Путин предложил первому заместителю губернатора Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарой, с Самарской областью», — сказал президент.

31 мая губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку спустя восемь месяцев после своего переизбрания. По его словам, регион достиг целей, поставленных шесть лет назад.

Затем РБК со ссылкой на близкие к администрациям регионов источники сообщило, что Федорищев может стать основным кандидатом на пост временно исполняющего обязанности главы Самарской области. В случае своего назначения 34-летний Федорищев станет самым молодым из действующих российских губернаторов.