Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области

РБК: Самарскую область может возглавить тульский вице-губернатор Федорищев

Основным кандидатом на пост временно исполняющего обязанности (врио) главы Самарской области вместо Дмитрия Азарова, ушедшего в отставку, стал первый вице-губернатор Тульской области — председатель областного правительства Вячеслав Федорищев. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к администрациям регионов источники.

В случае своего назначения 34-летний Федорищев станет самым молодым из действующих российских губернаторов.

Главным кандидатом на должность врио главы Самарской области тульского премьера также назвал «Ъ-Волга». По информации источников издания, Федорищева также рассматривают на пост губернатора Ростовской области.

Губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку 31 мая, спустя восемь месяцев после своего переизбрания. По его словам, регион достиг целей, поставленных шесть лет назад.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя отставку главы Самарской области, выразил надежду, что с приходом нового руководителя «региону наконец повезет». Политик, избранный в нижнюю палату парламента от этого субъекта, неоднократно критиковал самарских чиновников.