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11:48, 31 мая 2024Россия

В Госдуме отреагировали на отставку губернатора Самарской области

В ГД выразили надежду, что Самарской области повезет с новым губернатором
СюжетОтставка губернатора:
Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал в Telegram отставку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Губернатор сообщил об уходе с поста ранее 31 мая.

«Надеюсь, что с приходом нового руководителя нашему региону наконец повезет», — написал Хинштейн.

Хинштейн, избранный в Думу от этого региона, неоднократно критиковал самарских чиновников. Так, в январе депутат возмутился транспортным коллапсом в Самаре. Весной парламентарий обвинил министра молодежной политики региона Сергея Бурцева в однополой связи с подчиненным, после чего чиновник ушел в отставку. Также Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в использовании розового лака для ногтей.

30 мая об отставке объявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она руководила регионом с 2010 года и оставалась единственной в России женщиной-губернатором.

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      Алан Босиков
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