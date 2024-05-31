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12:18, 31 мая 2024Россия

Рособрнадзор поблагодарил участника скандального досмотра школьниц

Музаев поблагодарил участвовавшего в досмотре школьниц в Воронеже учителя
Анзор Музаев

Анзор Музаев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев поддержал и поблагодарил учителя физкультуры воронежской школы №62 Дмитрия Скляра, участвовавшего в скандальном досмотре школьниц переде Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), где девочек заставили снимать бюстгальтеры и трусы. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Музаева, Скляр «находится под страшным давлением не только средств массовой информации, которые, понятно, станут участником всех мероприятий, которые будут проводиться». Глава федеральной службы подчеркнул, что в безопасность — это коллективное дело. По его словам, главное, «чтобы в пункт проведения экзамена не прошел злоумышленник», а не выявление у школьников телефонов.

Музаев напомнил о захвате заложников в Буденновске и школе в Беслане, а также о теракте в «Крокус сити холле». «Я хочу еще раз поддержать Дмитрия Скляра, который этого всего не забыл», — сказал он.

Глава Рособрнадзора также считает, что говорить о нарушениях в воронежской школе №62 пока преждевременно. Он предложил комментировать ситуацию по итогам следственных мероприятий, о которых объявили Следственный комитет и прокуратура.

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28 мая стало известно, что в Воронеже перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы на входе в школу №62. По словам матери одной из девочек, металлодетектор реагировал на металлические косточки в бюстгальтере и цепочки на стрингах. Кроме того, одна из выпускниц пожаловалась, что при досмотре ее трогали за грудь. В сети впоследствии появилось видео досмотра. Сейчас воронежские выпускницы, сдававшие ЕГЭ в этой школе готовят коллективную жалобу.

После поднявшегося общественного резонанса в мэрии Воронежа заявили, что учениц не заставляли раздеваться. При этом в Минобразования российского региона сочли этичным требование к школьницам снять белье. В ведомстве подчеркнули, что камеры не зафиксировали случаев прикосновения к девочкам, а осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился с привлечением охранника женского пола.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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