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17:23, 31 мая 2024Экономика

Россия рекордно нарастила поставки одного вида продукции в Индию

Россельхознадзор: РФ отправила Индии почти 500 тысяч тонн зернобобовых культур

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

С начала 2024 года российские экспортеры отправили в Индию в общей сложности почти 500 тысяч зернобобовых культур, что стало рекордным показателем. Об этом заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, его слова приводит «Интерфакс».

К зернобобовым культурам относятся горох, чечевица, фасоль, соя, нут, арахис и другие виды. Насыщенность этого сегмента агрорынка Кармазин счел «достаточно серьезной».

Он добавил, что власти Индии сняли с российских поставщиков обязательное требование фумигации (метод борьбы с вредителями и микроорганизмами при помощи обработки объектов или помещений токсичными газами) метилбромидом любых зерновых, зернобобовых, масличных культур. До этого без соответствующей обработки эти виды агропродукции не могли попасть на индийский рынок, заключил Кармазин.

Ранее газета The Economic Times сообщила о намерении властей Индии вернуться к закупкам российского зерна впервые за шесть лет. Это стремление обусловлено желанием индийской стороны стабилизировать растущие цены на внутреннем рынке и пополнить истощающиеся из-за неурожая запасы зерна. Для закупок российского зерна местным властям потребуется отменить 40-процентный налог на импорт пшеницы.

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