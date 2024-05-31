Россиян научили правильно хранить еду в холодильнике
Сырые продукты нужно хранить в холодильнике отдельно от приготовленных, рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. В комментарии для «Ленты.ру» врач научила россиян правильно хранить еду.
По словам терапевта, сырые продукты должны располагаться на одной полке холодильника, а готовые — на другой. Это поможет избежать перекрестного заражения микробами. Также важно не переполнять холодильник, чтобы посуда с едой не стояла слишком близко друг к другу.
В идеале продукты должны быть разложены следующим образом: на верхней полке — готовая еда, на средней — молочные продукты и яйца, на нижней — сырая рыба и мясо. Фрукты, овощи и зелень следует хранить в специальных нижних ящиках, добавила специалистка. Консервы, начатые банки с соками можно хранить на дверце холодильника — в самом теплом месте.
должна быть температура в холодильнике, а в морозилке — около минус 15
Еду в холодильник нужно убирать максимум через два часа после приготовления, а в жаркое время года — через час. Если заранее известно, что продукты не будут съедены в ближайшее время, часть из них нужно заморозить, рекомендовала терапевт.
Также она добавила, что овощные салаты без заправки допустимо хранить в холоде несколько часов, а свежий фарш — не более 12 часов. Лучше сделать из него котлеты, которые можно хранить дольше.
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