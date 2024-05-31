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13:30, 31 мая 2024Забота о себе

Россиян призвали задавать неудобные вопросы перед пластическими операциями

Хирург Аль-Юсеф: перед операцией нужно спросить врача о его образовании

Фото: Olaf Döring / Globallookpress.com

Перед любой пластической операцией нужно поинтересоваться у хирурга его образованием и опытом, а также вероятностью непредсказуемого исхода процедуры, рассказал основатель центра инновационной медицины Damas Medical Center, пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф. Задавать неудобные вопросы эксперт призвал россиян в комментарии для «Ленты.ру».

Аль-Юсеф отметил, что перед операцией важно поинтересоваться образованием и опытом хирурга. По его словам, врач должен иметь полное профильное образование с прохождением ординатуры по пластической хирургии. Дипломы, разрешения и лицензия на проводимые работы также должны быть в свободном доступе.

Клиника также должна иметь лицензию на проводимые виды услуг и соответствовать всем стандартам и требованиям

«Как правило, у всех пластических хирургов есть свои сайты, где можно ознакомиться с опытом, дипломами и работами специалиста. Это важно, ведь тогда вы имеете возможность не слепо довериться неизвестному врачу, а изучить примеры работ и отзывы клиентов», — добавил врач.

Также он рекомендовал задать хирургу вопрос о возможных рисках и осложнениях. Аль-Юсеф отметил, что если обращаться к специалистам высокого уровня, вероятность получить неожиданный результат практически сведена к нулю.

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      Вера Владзиевская
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