Россияне бросились покупать лекарства в интернете

Минздрав: дистанционная продажа лекарств в России выросла почти в десять раз

Интернет-торговля лекарствами в России выросла почти в десять раз. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, если в начале пандемии коронавируса в 2020 году объем дистанционной торговли лекарствами достиг 5,5 миллиарда рублей, то в 2023 году этот показатель уже вырос до 56,7 миллиарда. Таким образом, налицо почти десятикратный рост.

В 2024 году россияне стали покупать медикаменты в сети еще чаще. Уже в I квартале объемы соответствующей торговли дошли до 26 миллиардов рублей. В Минздраве полагают, что по итогам года показатель дойдет до 100 миллиардов.

Дистанционную продажу безрецептурных лекарств в России разрешили в 2020 году в связи с коронавирусом. В том же году правительство разработало законопроект о дистанционной продаже лекарств.

В феврале 2023 года Министерство здравоохранения России утвердило список рецептурных препаратов, которые были разрешены для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. В перечень вошли 904 международных непатентованных наименования разных терапевтических групп. Однако там отсутствовали лекарства, которые нужно принимать строго под наблюдением врача, сильнодействующие, наркотические или психотропные препараты, а также те, в которых содержится этиловый спирт.