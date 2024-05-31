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14:31, 31 мая 2024Россия

Россиянин приземлился ровно на скамейку после падения с высоты и попал на видео

Пьяный житель Салавата сорвался с высоты, упал на скамейку и ушел

Пьяный житель башкирского Салавата сорвался с высоты и упал ровно на скамейку. После этого он встал и ушел без каких-либо травм. Происшествие с россиянином попало на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как мужчина приземляется на расположенную у дома скамью. Ударившись, он издает некий вопль. Затем поднимается и удаляется по своим делам.

Очевидцы рассказали, что спустя несколько часов видели спасенного. Он, как и до этого, был нетрезвым.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске отличница выпала из окна гимназии. Девочку госпитализировали.

21 мая стало известно, что в Калининграде мать с семилетним ребенком выпали из окна четвертого этажа. Женщину спасти не удалось, ее дочь отвезли в больницу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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