Российские штурмовики и бронетехника продвинулись на артемовском направлении

Российские войска продвинулись на полтора километра на артемовском направлении. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Источник сообщает об активной работе авиации, российских штурмовых групп и бронетехники на данном направлении. Отмечается, что Су-25СМ российских Вооруженных сил наносят удары, не заходя в зону работы средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее в воскресенье, 2 июня, Вооруженные силы России также уничтожили шесть складов Украины на херсонском направлении.