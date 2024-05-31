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12:00, 2 июня 2024Бывший СССР

Российские войска достигли успехов на артемовском направлении

Российские штурмовики и бронетехника продвинулись на артемовском направлении
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись на полтора километра на артемовском направлении. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Источник сообщает об активной работе авиации, российских штурмовых групп и бронетехники на данном направлении. Отмечается, что Су-25СМ российских Вооруженных сил наносят удары, не заходя в зону работы средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее в воскресенье, 2 июня, Вооруженные силы России также уничтожили шесть складов Украины на херсонском направлении.

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      Владимир Седов
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