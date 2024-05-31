Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:18, 31 мая 2024Наука и техника

«Ростех» нарастил выпуск двигателей для БМП и БМД

«Ростех»: на 20 процентов нарастили выпуск двигателей для БМП и БМД

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В 2024 году «Барнаултрансмаш» на более чем 20 процентов нарастил выпуск двигателей для боевых машин пехоты (БМП) и боевых машин десанта (БМД). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

«Также в этом году в рамках программы по техническому перевооружению предприятие планирует дооснастить часть производственных цехов и расширить технологическую цепочку производства», — заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что в 2023-м, по сравнению с 2022-м, в 2,5 раза выросли объемы производства продукции.

Ранее госкорпорация сообщила, что специалистами холдинга «Росэлектроника» создан легкий коммутатор «ПОЛЕ-МБШ» для ручной телефонной связи в полевых условиях. Проводная военная система связи способна работать при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов, имеет массу семь килограммов и поддерживает подключение до 20 двухпроводных абонентских линий.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Казань

      Россиянин ударил головой в лицо участкового и попал под суд

      С одной страны СНГ сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

      «Ростех» нарастил выпуск двигателей для БМП и БМД

      В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

      Стилистка объяснила желание Меган Маркл скрывать ноги под одеждой

      106-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

      Украина выпустила по России «Нептуны» и 29 беспилотников. Какие регионы попали под атаку?

      Артемий Лебедев заявил об отсталости Европы

      Звуки сирен в атакованном беспилотниками Татарстане попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше