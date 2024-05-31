«Ростех» нарастил выпуск двигателей для БМП и БМД

«Ростех»: на 20 процентов нарастили выпуск двигателей для БМП и БМД

В 2024 году «Барнаултрансмаш» на более чем 20 процентов нарастил выпуск двигателей для боевых машин пехоты (БМП) и боевых машин десанта (БМД). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

«Также в этом году в рамках программы по техническому перевооружению предприятие планирует дооснастить часть производственных цехов и расширить технологическую цепочку производства», — заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что в 2023-м, по сравнению с 2022-м, в 2,5 раза выросли объемы производства продукции.

Ранее госкорпорация сообщила, что специалистами холдинга «Росэлектроника» создан легкий коммутатор «ПОЛЕ-МБШ» для ручной телефонной связи в полевых условиях. Проводная военная система связи способна работать при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов, имеет массу семь килограммов и поддерживает подключение до 20 двухпроводных абонентских линий.