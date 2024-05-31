В Германии подсчитали стоимость поставленных Украине трех систем HIMARS

В ФРГ заявили, что три системы HIMARS для Киева обошлись в 30 миллионов долларов

В правительстве Германии назвали стоимость поставленных Киеву трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В документе, текст которого изучила «Лента.ру», парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер заявила, что три установки HIMARS, переданные в дар Украине, обошлись Берлину в 30 миллионов долларов.

Сообщение Меллер стало ответом на парламентский запрос члена бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернда Шаттнера. «Известно ли федеральному правительству о том, какие расходы несет Германия, поставляя Украине три ракетные установки типа HIMARS?» — спрашивал он.

«В рамках сотрудничества с США федеральное правительство согласилось покрыть расходы в размере 30 миллионов долларов в качестве единовременной общей выплаты», — говорится в ответе Меллер.

Ранее сообщалось, что кабмин ФРГ запланировал отправку трех реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженным силам Украины. На сайте немецкого правительства говорилось, что, в частности, данные системы возглавляют список в разделе «артиллерия» среди поставленных или планируемых к отправке Киеву вооружений. В перечне также приведены 36 колесных гаубиц RCH 155, 14 колесных гаубиц Zuzana 2, а также ряд других установок.

9 мая глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил в ходе визита в США, что немецкая сторона поставит Украине три реактивные системы HIMARS.