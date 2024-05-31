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11:26, 31 мая 2024Мир

Шеф Пентагона обсудил с главой Минобороны КНР якобы оказываемую России помощь

Шеф Пентагона Остин обсудил с главой МО КНР якобы оказываемую России помощь
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Китая Дун Цзюнем якобы оказываемую Пекином помощь Москве и ситуацию вокруг Тайваня. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает Reuters.

«Министр выразил обеспокоенность по поводу недавней провокационной активности НОАК [Народно-освободительной армии Китая] в районе Тайваньского пролива и повторил, что КНР не должна использовать политические перестановки на Тайване (...) в качестве предлога для принудительных мер», — говорится в заявлении Пентагона.

Глава Минобороны США отметил, что США «по-прежнему придерживаются устоявшейся политики одного Китая», однако призвал своего китайского коллегу поддерживать мир и стабильность на Тайване.

Кроме того, руководители оборонных ведомств затронули вопрос о ситуации на Украине и «роли КНР в поддержке промышленной базы России».

Ранее стало известно, что Пекин отказался от участия в саммите по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии. Уточняется, что китайская сторона отказалась от приглашения на конференцию из-за невыполнения своих условий.

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      Виктория Кондратьева
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