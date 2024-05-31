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20:51, 31 мая 2024Мир

Штаб Байдена прокомментировал обвинительный вердикт Трампу

Штаб Байдена: никто не стоит выше закона, Трамп не является исключением

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Никто не может стоять выше закона в США, и бывший американский лидер Дональд Трамп не является исключением. Об этом заявил директор по связям с общественностью предвыборного штаба президента США Джо Байдена Майкл Тайлер, его слова приводит Axios.

«Сегодня в Нью-Йорке мы увидели, что никто не стоит выше закона. Дональд Трамп всегда ошибочно полагал, что ему никогда не грозят последствия за нарушение закона ради личной выгоды», — рассказал политик.

Тайлер добавил, что Трамп представляет собой «самую большую угрозу демократии за всю историю США». По его словам, потенциальный второй срок экс-президента ознаменует собой «хаос, лишение американцев свободы и разжигание политического насилия».

Ранее Трамп заявил об опасности для американцев из-за «тупости Байдена». По его мнению, Белый дом повлиял на решение суда присяжных и это решение означает опасность для всех американцев.

30 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена вынес обвинительный вердикт Трампу по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.

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      Дарья Устьянцева
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