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12:02, 31 мая 2024Силовые структуры

Сотрудник ДПС помог отразить атаку украинских дронов на Новороссийск

В Новороссийске полицейский сбил атаковавший город украинский беспилотник

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российский полицейский помог отразить атаку украинских дронов на Новороссийск. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 30 летний сотрудник ДПС Максим Сидоров ночью на 11-м километре трассы Новороссийск — Керчь заметил дрон противника. Выхватив автомат он произвел по движущемуся в небе объекту 11 прицельных выстрелов. Часть из них достигла цели, и дрон свалился в штопор. Обломки беспилотника забрали прибывшие военные.

Утром 31 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на регион. Глава региона также сказал, что специальные службы обследуют территории, а также ищут упавшие аппараты в Новороссийске.

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      Владимир Седов
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