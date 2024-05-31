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15:40, 31 мая 2024Наука и техника

США вывезут снаряды Excalibur с Украины из-за российских помех

США вывезут высокоточные снаряды Excalibur с Украины из-за российской РЭБ

Фото: Cheney Orr / Reuters

Пентагон начал вывозить с Украины высокоточные управляемые снаряды M982 Excalibur калибра 155 миллиметров из-за неэффективности. Об этом пишет польское издание Interia.

«M982 Excalibur появились на Украине уже в самом начале конфликта, в 2022 году. Они отличались отличной дальностью и точностью, но со временем Российская армия построила мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые без проблем начали справляться с обнаружением и нейтрализацией этого оружия», — пишет издание.

Отмечается, что работе американских M982 мешают помехи, создаваемые российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» и Р-330Ж «Житель». Они нарушают работу спутниковой навигации, которую используют снаряды Excalibur. Эффективность поражения целей снарядом снизилась до шести процентов.

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Активно-реактивный артиллерийский снаряд M982 Excalibur, который приняли на вооружение в 2005 году, запускается из ствола гаубиц калибра 155 миллиметров. Боеприпас получил комбинированную систему наведения с инерциальной навигацией и GPS.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» превосходит американский M982 Excalibur по помехозащищенности. «Краснополь» корректируют по лазерной отметке на цели.

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      Даниил Иринин
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