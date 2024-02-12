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09:06, 12 февраля 2024Наука и техника

В России заявили о превосходстве «Краснополя» над Excalibur

«Высокоточные комплексы» рассказали о высокой помехозащищенности «Краснополя-М2»

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Российский управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» превосходит американский M982 Excalibur по помехозащищенности. Об этом в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» рассказали ТАСС.

«Насколько нам известно, сейчас применение противником Excalibur на фронте значительно сократилось, в том числе и благодаря российским средствам РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. "Ленты ру"), потому что он у них в основном работает по GPS. Отсутствие сигнала GPS не дает применять его эффективно. Поэтому одно из преимуществ "Краснополя" — его высокая помехозащищенность», — заявили в пресс-службе по итогам выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» предназначен для поражения целей с первого выстрела. Коррекция снаряда выполняется аэродинамическими рулями по лазерной отметке на цели. В состав комплекса входит лазерный целеуказатель-дальномер.

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В январе замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова в 2023 году кратно увеличило выпуск управляемых снарядов «Краснополь-М2».

В июле капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о точности «Краснополя-М2», который может попасть в форточку, преодолев расстояние до 26 километров.

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      Даниил Иринин
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