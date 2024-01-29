В Минобороны рассказали об увеличении выпуска «Краснополей»

МО: КБП Шипунова в 2023 году кратно увеличило выпуск снарядов «Краснополь-М2»

Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») в 2023 году кратно увеличило выпуск управляемых снарядов «Краснополь-М2». Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко, передает ТАСС.

«Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова значительно увеличен выпуск модернизированных БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок" и выстрелов с управляемым снарядом "Краснополь-М2"», — сказал он на Едином дне приемки военной продукции.

Замминистра обороны добавил, что в прошлом году для нужд Вооруженных сил кратно увеличили производство выстрелов к бронетанковой технике и артиллерии, а также реактивных снарядов.

В декабре стало известно, что концерн «Калашников» завершил поставки управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» по обязательствам 2023 года.

В июле в публикации «Высокоточные артиллерийские средства огневого поражения» журнала «Армейский сборник» писали, что самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.