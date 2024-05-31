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21:56, 31 мая 2024Спорт

Судья удалил семь футболистов из-за массовой драки в матче Второй лиги

Судья удалил семь футболистов из-за массовой драки во встрече Второй лиги

Фото: Aaron Doster / Reuters

В матче 11-го тура Второй лиги Б в группе 1 между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка. Об этом сообщает Sport24.

На 87-й минуте игрок ставропольцев жестко сыграл в подкате против соперника, а тот ударил его головой в лицо. К драке подключились остальные участники матча, а также запасные футболисты и тренеры.

Когда игроки успокоились, главный арбитр вынес решение. Он удалил с поля семь участников драки. После этого игра продолжилась.

Встреча прошла 31 мая. Игра завершилась победой команды из Ставрополя со счетом 3:2.

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      Алексей Гусев
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