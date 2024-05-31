Траты россиян на красоту и фитнес выросли на 17 %

Траты россиян на подготовку к лету выросли в этом году на 17 процентов по сравнению с данными прошлого года, следует из подсчетов ВТБ и Первого ОФД, результаты которых поступили в «Ленту.ру».

Исследователи проанализировали расходы клиентов по картам банка на посещение бьюти-салонов, кабинеты косметологов, спортивные клубы и магазины. Их общий объем составил весной 2024-го 12 миллиардов рублей, следует из материалов.

В частности, расходы россиян на уходовые, эстетические и косметологические процедуры этой весной выросли на 20 процентов, до 7,4 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что ключевыми статьями расходов у россиян по итогам 2023 года стали траты на продукты питания, одежду, обувь, а также на транспорт и жилье. При этом главным способом отслеживания собственных доходов и расходов у россиян является использование банковских приложений. Ими пользуется почти половина респондентов.