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19:15, 31 мая 2024Экономика

Траты россиян на подготовку к лету выросли

Траты россиян на красоту и фитнес выросли на 17 %

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Траты россиян на подготовку к лету выросли в этом году на 17 процентов по сравнению с данными прошлого года, следует из подсчетов ВТБ и Первого ОФД, результаты которых поступили в «Ленту.ру».

Исследователи проанализировали расходы клиентов по картам банка на посещение бьюти-салонов, кабинеты косметологов, спортивные клубы и магазины. Их общий объем составил весной 2024-го 12 миллиардов рублей, следует из материалов.

В частности, расходы россиян на уходовые, эстетические и косметологические процедуры этой весной выросли на 20 процентов, до 7,4 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что ключевыми статьями расходов у россиян по итогам 2023 года стали траты на продукты питания, одежду, обувь, а также на транспорт и жилье. При этом главным способом отслеживания собственных доходов и расходов у россиян является использование банковских приложений. Ими пользуется почти половина респондентов.

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      Дмитрий Воронин
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