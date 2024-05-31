В Госдуме обвинили Байдена в подрывной диверсионной деятельности против России

Депутат Шеремет обвинил Байдена в подрывной диверсионной деятельности против РФ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обвинил президента США Джо Байдена в подрывной деятельности против России. Его слова приводит РИА Новости.

«Байден развязал открытую подрывную диверсионную деятельность против России. На его примере мы видим степень политической деградации, поразившей современную Америку», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что президент США продолжает двигаться к третьей мировой войне. Шеремет выразил мнение, что гражданам Соединенных Штатов следует инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена.

Глава Белого дома «войдет в историю как предатель», который привел американскую демократию к краху, заключил депутат.

Ранее газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

Представитель Госдепа США подтвердил это. При этом он уточнил, что политика Вашингтона в отношении запрета на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России осталась прежней.

