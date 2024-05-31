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20:29, 31 мая 2024Россия

В Госдуме призвали «расстрелять к чертям собачьим» торговцев вейпами

Депутат ГД Думы Милонов призвал расстрелять торговцев вейпами

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Людей, продающих вейпы, нужно «расстрелять к чертям собачьим», если это будет возможно по закону. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов, чьи слова приводит «Абзац».

«Почему мы должны слушать какие-то их условия? (...) Кто не согласен — расстрелять к чертям собачьим. Я лично готов всех расстрелять. Дайте мне автомат — я их расстреляю, если это будет по закону возможно», — сказал парламентарий.

Милонов добавил, что продающие вейпы люди должны сидеть в тюрьме за ущерб здоровью, который они наносили ради прибыли. Также он призвал лишить их права на пенсию и права называться людьми.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками. В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что такая мера может быть реализована совсем скоро.

31 мая стало известно, что в Госдуму вносят межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов. Авторами инициативы стали депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Они призвали внести соответствующие изменения в закон об охране здоровья граждан.

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