В Госдуме допустили полный запрет вейпов в России

Депутат Леонов: полный запрет вейпов в России может быть реализован совсем скоро

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал информацию о планах правительства России запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавкам. В беседе с «Лентой.ру» депутат спрогнозировал полный запрет вейпов, подчеркнув, что такая мера может быть реализована совсем скоро.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками. Отмечается, что после утверждения распоряжения в продаже останутся лишь жидкости, которые содержат никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94 процентов) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95 процентов).

«Мы уже неоднократно говорили, что призываем полностью запретить вейпы в стране. Что касается данной инициативы, это не инициатива правительства, правительство лишь готовит нормативный акт, который был основан на принятом год назад закон относительно ограничения продажи вейпов. (...) Можно только приветствовать, что этот нормативный акт наконец увидит свет», — заявил Леонов.

Он также высказался о перспективах тотального запрета электронных сигарет в России. «Да, конечно. (...) Здесь проблем никаких не существует, но должно быть политическое решение», — сказал парламентарий, комментируя «Ленте.ру» возможность полного запрета вейпов в Росси в ближайшее время.

В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о полном запрете на продажу и распространение электронных сигарет. Под запрет в республике также подпадут любые некурительные табачные изделия, а также ароматизаторы и жидкости для вейпов.