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04:24, 17 мая 2024Россия

В России запретят жидкости для вейпов с ароматизаторами

«Ъ»: в РФ запретят жидкости для вейпов с пищевыми добавками и ароматизаторами

Правительство России собирается начать радикальную борьбу с вейпами. На территории страны намерены запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект правительственного распоряжения, разработанный Министерством здравоохранения.

Отмечается, что после утверждения распоряжения в продаже останутся лишь жидкости, которые содержат никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%). Целью запрета является «сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи».

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      Маргарита Пименова
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