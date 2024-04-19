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17:31, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Казахстане полностью запретили вейпы

Президент Казахстана Токаев подписал закон о полном запрете вейпов

Фото: Ciprian Tudor / Unsplash

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о полном запрете на продажу и распространение электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно тексту публикации, под запрет в республике также попадут любые некурительные табачные изделия, а также ароматизаторы и жидкости для вейпов. Кроме того, будет полностью запрещена их реклама.

Как утверждает пресс-служба, такая мера была принята для борьбы с распространением никотиносодержащих веществ среди молодежи. Новая норма начнет действовать в стране через 60 дней.

Ранее в Госдуме России подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Депутаты от ЛДПР отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут.

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      Алевтина Запольская
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