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12:01, 31 мая 2024Бывший СССР

В Киеве решили назвать сквер в честь украинских националистов

В Киеве решили назвать сквер в честь деятелей ОУН

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве решили назвать сквер в честь деятелей Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее зеленая зона в Святошинском районе города не имела наименования.

Секретарь городского совета Киева Владимир Бондаренко заявил, что новое название должно олицетворять национальную гордость и идентичность, а также поддержку идеи украинского самосознания и суверенитета.

ОУН — это ультранационалистическая украинская организация, действовавшая на территории Западной Украины и сотрудничавшая с силами Третьего рейха в годы Второй мировой войны.

Ранее в Киеве облили краской памятный крест лидера ОУН Степана Бандеры. Хулиганов задержали, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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      Илья Таксюр
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