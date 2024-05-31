В Киеве решили назвать сквер в честь украинских националистов

В Киеве решили назвать сквер в честь деятелей ОУН

В Киеве решили назвать сквер в честь деятелей Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее зеленая зона в Святошинском районе города не имела наименования.

Секретарь городского совета Киева Владимир Бондаренко заявил, что новое название должно олицетворять национальную гордость и идентичность, а также поддержку идеи украинского самосознания и суверенитета.

ОУН — это ультранационалистическая украинская организация, действовавшая на территории Западной Украины и сотрудничавшая с силами Третьего рейха в годы Второй мировой войны.

Ранее в Киеве облили краской памятный крест лидера ОУН Степана Бандеры. Хулиганов задержали, им грозит до пяти лет лишения свободы.