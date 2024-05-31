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13:11, 31 мая 2024Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

В пятницу, 31 мая, президент России Владимир Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча пройдет в формате видеоконференц-связи. Такие темы будут обсуждать члены Совеза, Песков не уточнил.

Помимо этого, у президента запланирована встреча с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой, отметил представитель Кремля.

Также в ходе общения с журналистами пресс-секретарь сообщил, что Кремлю известно о попытках Украины нанести удары по территории России американским оружием. Имеющихся сведений достаточно для того, чтобы определить степень вовлеченности Вашингтона в ход специальной военной операции, добавил он.

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      Алан Босиков
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