В Кремле заявили об ударах по России американским оружием

Песков: Украина уже пытается наносить удары по России американским оружием

Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что данной информации для Москвы достаточно, чтобы понимать степень вовлеченности США в конфликт на Украине.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по российским силам в Харьковской области.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что политика Соединенных Штатов в отношении запрета использования дальнобойных баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».