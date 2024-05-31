Анонсирована встреча Путина с уполномоченным по правам ребенка в России

Песков: Путин встретится с детским омбудсменом Львовой-Беловой 31 мая

Президент Владимир Путин в пятницу, 31 мая, встретится с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой. Беседу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Помимо встречи с детским омбудсменом, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Песков уточнил, что мероприятие пройдет по видеосвязи, однако не сообщил тему совещания.

Путин ранее посещал Белоруссию. Официальная встреча президента с белорусским коллегой Александром Лукашенко прошла 24 мая. Пресс-секретарь президента Песков, комментируя встречу лидеров, оценил ее словами «хорошо они посидели».

До этого российский президент совершил первую с момента переизбрания зарубежную поездку — 15 мая он прибыл в Китай с официальным визитом. На следующий день состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине, затем президент отправился в Харбин.