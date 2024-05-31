В Кремле сообщили об отсутствии планов по посещению юбилея высадки в Нормандии

Песков: Россия не планировала посещать празднование юбилея высадки в Нормандии

Представители России не планировали посещать празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах России касательно посещения памятных мероприятий во Франции.

30 мая Елисейский дворец подтвердил отказ приглашать Россию на празднование юбилея высадки в Нормандии, объяснив это тем, что «условия для этого не сложились».

Ранее сообщалось, что нежелание Франции приглашать российскую делегацию связано с боевыми действиями на Украине и «беспокойством некоторых союзников» из-за присутствия представителей России.