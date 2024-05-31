Франция подтвердила отказ приглашать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии

Елисейский дворец: делегации РФ не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии

Елисейский дворец подтвердил отказ приглашать Россию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом сообщило агентство AFP.

«Российской делегации не будет. Условия для этого не сложились», — заявили в офисе президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее стало известно, что нежелание направлять Москве соответствующее приглашение связано с боевыми действиями на Украине и «беспокойством некоторых союзников» из-за возможного присутствия российской делегации.

29 мая стало известно, что на памятные мероприятия приглашен президент Украины Владимир Зеленский.