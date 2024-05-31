Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 31 мая 2024Мир

Франция подтвердила отказ приглашать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии

Елисейский дворец: делегации РФ не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии

Фото: Pixabay

Елисейский дворец подтвердил отказ приглашать Россию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом сообщило агентство AFP.

«Российской делегации не будет. Условия для этого не сложились», — заявили в офисе президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее стало известно, что нежелание направлять Москве соответствующее приглашение связано с боевыми действиями на Украине и «беспокойством некоторых союзников» из-за возможного присутствия российской делегации.

29 мая стало известно, что на памятные мероприятия приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории. Какое условие он выдвинул?

      Во Франции оценили последствия решения Макрона отправить инструкторов на Украину

      Белый дом прокомментировал обвинительный вердикт против Трампа

      Названо число живущих в бедности украинцев

      Спикер Палаты представителей США назвал вердикт присяжных Трампу позором

      В США призвали начать переговоры с Путиным

      США отказались возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

      Путин с бокалом шампанского поздравил получивших госнаграды

      В Конгрессе высказались о решении Байдена разрешить удары по России

      Американский экономист оценил решение Байдена об ударах по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше