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18:53, 30 мая 2024Мир

Франция не пригласит Россию на юбилей высадки в Нормандии

Reuters: Франция не намерена приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Власти Франции не намерены приглашать делегацию из России на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки войск в Нормандии в ходе Второй мировой войны, которые состоятся на следующей неделе», — утверждает агентство, ссылаясь на двух анонимных дипломатов.

По данным источников, нежелание приглашать Россию на празднование связано с боевыми действиями на Украине и «беспокойством некоторых союзников» из-за возможного присутствия российской делегации. В итоге на мероприятия «вообще не будут приглашены российские официальные лица».

16 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что делегация России была приглашена на празднование юбилея высадки в Нормандии.

29 мая стало известно, что на памятные мероприятия приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

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