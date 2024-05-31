В Крыму высказались о безопасности отдыхающих на полуострове туристов

Сенатор Цеков: отдыхать в Крыме безопаснее, чем ездить на автомобиле

Отдыхать в Крыму безопаснее, чем ежедневно ездить на автомобиле, убежден сенатор от полуострова Сергей Цеков. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы знаем, что постоянно происходят автомобильные аварии. Поэтому, если спросить, что опаснее: отдыхать в Крыму или ездить на транспорте по дорогам, я бы сказал, что гораздо безопаснее отдыхать в Крыму. Это моя точка зрения по той ситуации, которая есть сегодня», — высказался Цеков.

В ночь на четверг, 30 мая, силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и восемь беспилотников над Черным морем. Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Также глава региона Сергей Аксенов сообщил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила ряд диверсий и терактов на железной дороге и других объектах критической инфраструктуры Крыма. По словам чиновника, работа спецслужб достойна самой высокой оценки.