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16:42, 31 мая 2024Бывший СССР

В МИД Украины обвинили Запад в страхе потерять влияние из-за реформы Совбеза ООН

Глава МИД Украины Кулеба: Запад боится потерять влияние, реформировав Совбез ООН

Западные страны боятся потерять влияние, реформировав Совет Безопасности ООН, поэтому вообще отказываются от идеи таких реформ. В страхе Запад обвинил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Даже другие постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе и стоящие на стороне Украины, не хотят реформировать Совбез, потому что они боятся потерять свои рычаги влияния на ситуацию в мире», — заявил дипломат.

Он добавил, что считает этот международный институт неэффективным, и призвал исключить Москву из Совбеза.

Ранее Кулеба пожаловался на слова солидарности союзников и попросил у них комплексы Patriot. По его словам, одни лишь слова солидарности не перехватывают российские ракеты.

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      Глеб Палехов
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