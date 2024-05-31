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16:06, 31 мая 2024Экономика

В Москве прошел самый теплый день

Синоптик Леус: 31 мая воздух в столице прогрелся почти до плюс 29 градусов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пятница, 31 мая, стала в Москве самым теплым днем с начала года. Об этом в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Воздух на станции ВДНХ прогрелся до 28,9 градусов. «Это на 0,4 градуса выше, чем было вчера, и это не предел», — написал Леус. Он добавил, что точные данные появятся после 21:00.

Так тепло в этот день в Москве не было 17 лет, с 31 мая 2007 года. Тогда был установлен суточный рекорд максимальной температуры для этого дня, составляющий плюс 31,7 градуса.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказывала, что днем 31 мая воздух прогреется до 30-31 градуса и окажется на семь-восемь градусов выше климатической нормы для этого периода. Сообщалось, что 31 мая вода в Москве-реке стала теплее, чем на сочинских курортах Черного моря. Поверхностный слой воды реки в столице прогрелся до плюс 21 градуса, моря в Сочи — до плюс 20 градусов.

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      Мария Черкасова
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