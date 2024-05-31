В Новороссийске назвали успешным отражение ночной атаки ВСУ
Глава Новороссийска Кравченко: в городе отразили атаку ВСУ, повреждений нет
Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена успешно. Об этом он написал в Telegram-канале.
Кубань, как ранее сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, ночью подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В Новороссийске, по его словам, обследуют территории и ищут упавшие дроны. Кроме того, ночью в городе включали сирены, их сняли на видео.