В Новороссийске назвали успешным отражение ночной атаки ВСУ

Глава Новороссийска Кравченко: в городе отразили атаку ВСУ, повреждений нет

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена успешно. Об этом он написал в Telegram-канале.

Кубань, как ранее сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, ночью подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В Новороссийске, по его словам, обследуют территории и ищут упавшие дроны. Кроме того, ночью в городе включали сирены, их сняли на видео.

