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07:29, 31 мая 2024Россия

Появились кадры со звуками сирены в Новороссийске из-за атаки ВСУ

Появились кадры со звуками сирены в Новороссийске из-за атаки со стороны Украины

В сети появились кадры со звуками сирены в Новороссийске из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышны непрерывные звуки сирены, звучащие в городе. Каких-либо взрывов или других громких звуков там нет.

Сигнал воздушной опасности в Новороссийске объявляли в ночь на пятницу, 31 мая. На фоне опасности атаки ВСУ оперативные службы перекрывали въезд в город.

Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке дронов на Краснодарский край. В Новороссийске, по его словам, обследуют территории и ищут упавшие дроны. В свою очередь, в Темрюкском районе края из-за атаки Украины произошел пожар на нефтебазе, который уже потушили.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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