Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:16, 31 мая 2024Наука и техника

В России покажут белорусского «уничтожителя» морских дронов

На выставке HeliRussia 2024 покажут уничтожителя морских дронов HUNTER

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

На выставке HeliRussia 2024, которая пройдет в Москве с 10 по 12 июня, впервые покажут «уничтожителя» морских дронов HUNTER. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Беспилотные Вертолеты» сообщает РИА Новости.

Модифицированный разведывательно-ударный комплекс HUNTER включает два беспилотных вертолета, наземную станцию управления, станцию наземного обеспечения полетов и две транспортные платформы. «В отличие от предшествующей версии, обновленный комплекс предназначен для поиска и уничтожения морских дронов», — заявили в КБ.

Материалы по теме:
ВСУ должны получить «быстрый и мощный» пакет помощи от США. Какое оружие в него входит?
ВСУ должны получить «быстрый и мощный» пакет помощи от США.Какое оружие в него входит?
24 апреля 2024
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием. Куда могут долететь ракеты ВСУ?
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием.Куда могут долететь ракеты ВСУ?
Сегодня

Там добавили, что разработка может использоваться и для охраны госграниц, а также для целеуказания и поражения целей. Вес переносимого одним вертолетом комплекса HUNTER не превышает 200 килограммов. Также комплекс оснащен системой вооружения, системой обороны, навигационным оборудованием и оптико-электронной системой.

Ранее ТАСС сообщил, что трофейные беспилотники, которые Вооруженные силы Украины используют для ударов по объектам гражданской инфраструктуры и энергетики, показали в ходе салона «Комплексная безопасность» в выставочном центре «Патриот».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов заявил о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

      Белоусов обвинил советников НАТО в подготовке диверсий в России

      Оценено влияние изменения климата на детей

      Российский производитель салатов начнет выпускать просекко

      Стало известно о состоянии 93-летнего Краско после падения на турнире по футболу

      США обвинили в возникновении теневой экономики

      Рыболов отпустил огромного окуня и лишился девяти миллионов рублей

      Орбан назвал Трампа человеком чести

      53-летняя ведущая показала фигуру в мокром платье с откровенным декольте

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше