В России показали трофейные дроны

В центре «Патриот» показали трофейные дроны ВСУ Beatle и Firefly

Трофейные беспилотники, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ударов по объектам гражданской инфраструктуры и энергетики, показали в ходе салона «Комплексная безопасность» в выставочном центре «Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

На выставке представлен украинский FPV-дрон, который подавили военнослужащие российского подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) на Запорожской АЭС в мае. «Для осуществления подрыва FPV-дрон был оборудован самодельной емкостью с зажигательным составом, изготовленным кустарным способом», — говорится в описании.

Также посетителям салона покажут квадрокоптеры Beatle и Firefly, которые ВСУ переоборудовали для ведения боевых действий. Кроме того, на выставке можно увидеть дрон самолетного типа Titan Salon и переоборудованный сельскохозяйственный беспилотник DJI Agras T-30.

Ранее в мае Тихоокеанский флот России применил экспериментальный палубный дрон вертикального взлета и посадки в ходе учений по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками в заливе Петра Великого. Беспилотник самолетного типа получил один винт для горизонтального полета и четыре пропеллера для взлета и посадки.