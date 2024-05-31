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17:02, 31 мая 2024Россия

В Севастополе запустили сигнал воздушной тревоги

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Оповещение разместил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Жителям города необходимо спуститься в укрытие, взяв с собой предметы первой необходимости.

Если сигнал тревоги застал горожан в квартирах, губернатор посоветовал им перекрыть коммуникации и укрыться в комнате с несущими стенами в отдалении от окон.

Через десять минут после после объявления тревога была отменена.

Севастополь не раз становился объектом атак со стороны Украины. Так, 19 мая несколько домов в черте города были повреждены в результате ночной атаки. За два дня до этого украинские войска попытались ударить по Севастополю ракетами. Атака была отражена и не имела последствий на земле.

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      Алан Босиков
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