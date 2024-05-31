В Севастополе запустили сигнал воздушной тревоги
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Оповещение разместил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
Жителям города необходимо спуститься в укрытие, взяв с собой предметы первой необходимости.
Если сигнал тревоги застал горожан в квартирах, губернатор посоветовал им перекрыть коммуникации и укрыться в комнате с несущими стенами в отдалении от окон.
Через десять минут после после объявления тревога была отменена.
Севастополь не раз становился объектом атак со стороны Украины. Так, 19 мая несколько домов в черте города были повреждены в результате ночной атаки. За два дня до этого украинские войска попытались ударить по Севастополю ракетами. Атака была отражена и не имела последствий на земле.