В Севастополе запустили сигнал воздушной тревоги

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Оповещение разместил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Жителям города необходимо спуститься в укрытие, взяв с собой предметы первой необходимости.

Если сигнал тревоги застал горожан в квартирах, губернатор посоветовал им перекрыть коммуникации и укрыться в комнате с несущими стенами в отдалении от окон.

Через десять минут после после объявления тревога была отменена.

Севастополь не раз становился объектом атак со стороны Украины. Так, 19 мая несколько домов в черте города были повреждены в результате ночной атаки. За два дня до этого украинские войска попытались ударить по Севастополю ракетами. Атака была отражена и не имела последствий на земле.