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16:35, 31 мая 2024Экономика

Бывшая республика СССР резко увеличила торговлю с Россией

Россия опередила Китай и Казахстан по объемам импорта в Таджикистан

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

За первые четыре месяца 2024 года Россия сохранила статус основного торгового партнера Таджикистана — товарооборот между двумя государствами увеличился более чем на 24 процента и достиг уже 636,8 миллиона долларов. Об этом говорится в докладе Агентства по статистике при президенте Таджикистана, на который ссылается ТАСС.

Резкий рост наблюдался и в 2023 году, когда товарооборот достиг 1,8 миллиарда. В 2024 году Россия экспортировала в эту бывшую республику СССР на 600,7 миллиона долларов, а импортировала больше чем на 36 миллионов. На втором месте в списке основных торговых партнеров Таджикистана оказался Китай. С КНР товарооборот вырос на 19,7 процента, дойдя таким образом до отметки в 548,7 миллиона долларов. Среди стран СНГ на втором после России месте находится Казахстан, который довел торговлю с Таджикистаном до 441,6 миллиона долларов и нарастил объем товарооборота почти на 13 процентов.

А вот основным партнером Душанбе по экспорту товаров стала Швейцария — 40,8 процента от общего объема экспорта товаров. Таким образом она опередила Китай — 14,8 процента — и Турцию — 10,3 процента. На долю России пришлись 4,9 процента.

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Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что для Средней Азии Россия стала ключевым торгово-экономическим партнером. По итогам 2023 года суммарный товарооборот РФ со странами региона достиг 44 миллиарда долларов. Треть внешней торговли государств региона пришлась на Россию. Такую динамику в министерстве объяснили переходом на расчеты в национальных валютах.

По словам посла России в Таджикистане Семена Григорьева, в 2023 году в структуре российского экспорта в эту страну Средней Азии за январь-июнь 2023 года 39 процентов поставок составляли минеральные продукты — 299,8 миллиона долларов. Из них нефтепродуктов — 268,3 миллиона долларов.

Известно также, что по мере развития российского параллельного импорта в странах Средней Азии перестало хватать складов для иностранных товаров. Стоимость аренды выросла на 25–30 процентов. Потенциальный спрос на период до 2025 года эксперты оценили как минимум в 1,1 миллиона квадратных метров.

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