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21:01, 31 мая 2024Наука и техника

В США создадут новые «самолеты Судного дня»

Компания SNC начнет строительство «самолета Судного дня» SAOC для ВВС США летом

Фото: Balon Greyjoy / Wikipedia

Американская компания Sierra Nevada Corporation (SNC) начнет строительство нового воздушного командного пункта для Военно-воздушных сил (ВВС) США, который называют «самолетом Судного дня», летом. Об этом сообщает Defense News.

Летом SNC получит первый из пяти лайнеров Boeing 747-8, который переоборудуют в летающий командный пункт Survivable Airborne Operations Center (SAOC). Президент и высшее руководство США смогут командовать войсками с борта SAOC в случае ядерной войны.

SNC заключила с ВВС США контракт на создание SAOC в апреле. В рамках соглашения компания до июля 2036 года построит самолеты, которые заменят устаревающие E-4B Nightwatch. Стоимость контракта — 13 миллиардов долларов. Базовая версия E-4 совершила первый полет в 1973 году. Всего было построено три самолета, которые позже модернизировали до уровня E-4B.

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Самолеты SAOC получат дополнительные антенны связи, специальное оборудование и камбуз для дальних перелетов. Корпус самолета модернизируют для повышения стойкости к радиации и электромагнитным импульсам, которые вызывает ядерный взрыв. Также SAOC оборудуют вспомогательными силовыми установками Rolls-Royce.

В апреле прошлого года издание The Drive писало, что перспективный американский самолет управления и связи, известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками. Самолет сможет командовать только атомными подлодками.

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      Даниил Иринин
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