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06:30, 6 апреля 2023Наука и техника

Самолет США «судного дня» лишат связи с наземными МБР и бомбардировщиками

Американский самолет «судного дня» лишат связи с наземными МБР и бомбардировщиками

Фото: USAF Greg L. Davis / Wikimedia

Перспективный американский самолет «судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками. Об этом со ссылкой на представителя корпорации Northrop Grumman пишет The Drive.

Издание отмечает, что E-XX, которые будут создаваться на замену действующим E-6B Mercury, находящимся в распоряжении Военно-морских сил (ВМС) США, получат возможность связи исключительно с атомными подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами. В отличие от перспективного, устаревающий самолет способен связываться не только с баллистическими ракетами морского базирования, но и с наземными МБР и стратегическими бомбардировщиками.

Согласно The Drive, в разработке E-XX не предполагается использование новых технологий.

В апреле издание Defense News сообщило, что крупнейшие американские военно-промышленные корпорации Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon объединились для того, чтобы принять участие в тендере на создание самолета «судного дня».

В том же месяце прошлого года Lockheed Martin представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J Take Charge And Move Out (TACAMO) — пилотируемого летательного аппарата «судного дня».

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Иван Потапов
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