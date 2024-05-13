ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в работе на разведку Украины. Это уже третий случай в регионе с конца апреля

ФСБ заявила о задержании подозреваемого в работе на ГУР жителя Владивостока

Жителя Приморского края задержали по подозрению в работе на украинскую разведку, сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Отмечается, что россиянина обвиняют в причастности к совершению госизмены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также подконтрольной ему организации, признанной в России террористической.

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О какой именно организации идет речь, в ФСБ не уточнили. Там пояснили, что задержанный передавал на сторону Киева данные об объектах военной инфраструктуры Приморья.

По данным правоохранителей, россиянин полностью осознавал, что эти данные украинская разведка может использовать против безопасности России. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Приморец был отправлен под стражу.

Задержанный попросил прощения за свои действия

Задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку житель Приморья раскаялся и извинился.

В правоохранительных органах уточнили, что подозреваемый является жителем Владивостока 1976 года рождения. К Вооруженным силам РФ он не имеет отношения, с представителями военной разведки Украины он связался по собственной инициативе под воздействием пропаганды. Свою вину фигурант признал.

Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно. Простите меня задержанный россиянин

Это уже третий житель края, задержанный по такому обвинению за последние несколько недель. 2 мая жителя Приморья задержали за шпионаж в пользу Украины. Предполагается, что он собирал и передавал сведения «об объектах военной инфраструктуры края» в ГУР. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчину отправили под стражу.

30 апреля еще один житель Приморского края был задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины. Как рассказали в ведомстве, мужчина установил контакт с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России и «инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации».

ФСБ неоднократно разоблачала и задерживала сотрудничающих с Украиной граждан

Только в мае российские силовики выявили ряд граждан, сотрудничавших с украинскими ведомствами. 7 мая в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали работника регионального МЧС, которого завербовала Украина. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

6 мая в этом же регионе правоохранители выявили украинского шпиона, который следил за российскими военными. На оперативном допросе мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и готов понести наказание. Он пояснил, что сотрудничал с агентами Службы безопасности Украины (СБУ) с марта 2022 года по январь 2023-го, держа связь через мессенджеры и сообщая о местах дислокации российских военных и перемещении военной техники.

4 мая сообщалось, что в Брянске задержали 15-летнего школьника, который выполнял задания по указанию украинских кураторов. Девятиклассник помогал им получать информацию о расположении инфраструктурных объектов. Он снимал видео и делал фотографии, которые отправлял на Украину.

3 мая в Мордовии был задержан мужчина, планировавший теракт по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). 50-летний мужчина с двойным гражданством — Украины и России, был пойман при попытке поджога военкомата. В 2022 году он пытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медицинскую комиссию. Затем он прибыл в Россию в качестве беженца. Его распределили в Мордовию, где он получил российское гражданство. Все это время фигурант с помощью мессенджера общался с сотрудниками СБУ. Он сам предложил оказать помощь ВСУ за вознаграждение.

В этот же день стало известно, что ФСБ ликвидировала 48-летнего украинского диверсанта, прибывшего из Литвы в Россию для совершения терактов.

