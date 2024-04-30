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04:23, 30 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за сотрудничество с украинской организацией

ФСБ России: житель Приморья задержан за сотрудничество с украинской организацией
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, мужчина установил контакт с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России и «инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации».

Обвиняемый задержан и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве арестовали украинского студента МГУ, собиравшего деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призывавшего наносить удары по столице. Мужчина родился в Одессе и имеет украинское гражданство. Кроме того, он искал способы вступить в ряды украинской армии.

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      Марина Совина
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