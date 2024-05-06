Задержанный ФСБ украинский шпион раскаялся на допросе

Задержанный в Херсонской области украинский шпион раскаялся на допросе

Задержанный ФСБ в Херсонской области украинский шпион раскаялся во время допроса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на оперативном допросе мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и готов понести наказание. Он пояснил, что сотрудничал с агентами Службы безопасности Украины (СБУ) с марта 2022 года по январь 2023-го, держа связь через мессенджеры и сообщая о местах дислокации российских военных и перемещении военной техники. Он корректировал нанесение ракетных ударов.

6 мая сотрудниками ФСБ был задержан гражданин Украины, проживающий в селе Новониколаевка Скадовского района.