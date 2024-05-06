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12:45, 6 мая 2024Силовые структуры

Задержанный ФСБ украинский шпион раскаялся на допросе

Задержанный в Херсонской области украинский шпион раскаялся на допросе

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Задержанный ФСБ в Херсонской области украинский шпион раскаялся во время допроса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на оперативном допросе мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и готов понести наказание. Он пояснил, что сотрудничал с агентами Службы безопасности Украины (СБУ) с марта 2022 года по январь 2023-го, держа связь через мессенджеры и сообщая о местах дислокации российских военных и перемещении военной техники. Он корректировал нанесение ракетных ударов.

6 мая сотрудниками ФСБ был задержан гражданин Украины, проживающий в селе Новониколаевка Скадовского района.

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      Владимир Седов
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